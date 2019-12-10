WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Мессенджер WhatsApp в 2020 году прекратит работать на миллионах устройств по всему миру, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что работа мессенджера больше не будет поддерживаться на старых операционных системах, так как они не приспособлены под новые технические возможности сети.

Так, с 31 декабря 2019 года WhatsApp прекратит работу на устройствах с Windows Phone.

С 1 февраля работа WhatsApp встанет у владельцев телефонов с Android версии 2.3.7 и старше, и iOS до 8 версии включительно.

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