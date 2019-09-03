Глава Роскомнадзора напомнил о ситуации со штрафом Google

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компания Google еще не выплатила штраф в размере 700 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, регламентные сроки закончатся 30 сентября.

«Думаю, компания, как и любая другая, будет в последний момент платить этот штраф», — отметил Жаров.

Кроме того, глава ведомства добавил, что Google не увеличил степень фильтрации трафика, также 70% запрещенных сайтов удаляют.

Ранее Роскомнадзор назначил штраф копании из-за выборочной фильтрации поисковой информации.