Двойник Стива Джобса найден в Египте

В Сети набрала популярность фотография с человеком, который очень похож на покойного основателя американской корпорации Apple Стива Джобса. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, пользователи интернета посчитали, что на снимке на самом деле изображен Джобс, который якобы инсценировал свою смерть, и теперь скрывается в Египте. Другие комментаторы поняли, что сделанный кадр — всего лишь шутка, но при этом обратили внимание на схожесть героя фотографии с основателем Apple.

«То, как он сидит на стуле, прикладывает руку к лицу, его очки — все так похоже!», — написал подписчик платформы Reddit, где был опубликован снимок.

При этом один из пользователей вспомнил, что биологический отец Джобса был сирийцем, поэтому не удивительно, что два этих человека так похожи.

Создатель одной из крупнейших американских корпораций Apple — Стив Джобс скончался 5 октября 2011 года после продолжительной болезни в возрасте 56 лет. Как предположили СМИ, что бизнесмен умер от рака.

Ранее сообщалось, что дочь Стива Джобса раскрыла тайну.