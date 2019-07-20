На Украине постепенно открывают доступ к российским сайтам и соцсетям

На Украине постепенно начинают снимать блокировку с запрещенной с 2017 года в стране социальной сети «ВКонтакте» и других сайтов. Об этом пишет «Strana.ua» со ссылкой на источники.

Жители Украины стали рассказывать, что в стране якобы разблокировали «ВКонтакте», ТАСС и «РИА Новости».

По данным издания, в настоящее время при входе на эти сайты появляются сообщения, что подключение не защищено и есть опасность похищения данных. Тем временем ВК в Украине уже несколько месяцев работает без VPN с мобильного приложения — и с домашних провайдеров, и с мобильного интернета любых операторов, подчеркивает издание.

«Скорее всего, для мобильного приложения ВК изобрел какие-то пути обхода блокировки», — добавили в издании.

Ранее экс-глава Украины Петр Порошенко поделился мыслями о запрете «ВКонтакте» на Украине.