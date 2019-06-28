Создатели вирусного «раздевающего» приложения объявили о его закрытии

Разработчики резонансного приложения DeepNude, которое с помощью нейросети может удалять одежду с фотографии любого человека, закрыли сервис через пять дней после запуска. Об этом они написали в своем твиттере.

Создатели заявили, что не ожидали такого спроса на их приложение и недооценили запрос.

В посте отмечается, что в компании даже потеряли контроль над трафиком.

Разработчики рассказали, что собираются устранить некоторые баги и недочеты в работе приложения. Они сообщили, что в ближайшее время постараются вернуть сервис к рабочему состоянию.

Ранее сервис Opera VPN объявил о прекращении работы.