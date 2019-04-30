Цукерберг показал миру новый дизайн Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что придумал дизайн социальной сети и показал его на конференции разработчиков F8. Трансляция мероприятия показывалась на его странице в фейсбуке.

По словам Цукерберга новый дизайн соцсети получил название FB5. Вскоре у пользователей Facebook исчезнет синяя шапка наверху страницы в приложении и в полной версии. Кроме того, дизайн соцсети поменяют на более светлый.

Отмечается, что также будет выделена строка с историями пользователей. Больше внимания компания уделит и блоку со встроенными покупками.

По мнению Цукерберга, новый дизайн позволит людям проще общаться друг с другом и порадует глаз.

Ранее сообщалось, что Facebook грозит штраф в $5 млрд.