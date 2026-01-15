Размер шрифта
Сальдо назвал число погибших при теракте в Хорлах мужчин, женщин и детей

Сальдо: среди погибших в Хорлах 16 женщин, 6 мужчин, 2 ребенка
Сергей Мирный/РИА Новости

Среди погибших в результате теракта в поселке Хорлы Херсонской области, по последним данным, 16 женщин, шесть мужчин и два ребенка. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Уже установлено, что в результате теракта погибли шесть мужчин, 16 женщин и два ребенка. При этом процесс опознания тел и установления личностей погибших продолжается», — сказал он.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области пострадали более 60 человек. Не удалось спасти 29 человек, двое из которых — дети. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью». Начался мощный пожар, который удалось потушить только к утру. Сальдо назвал произошедшее «целенаправленным ударом беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год». Российские политики и общественные деятели осудили атаку, а СК возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее подростка, пострадавшего при теракте в Херсонской области, перевезли в Москву.

