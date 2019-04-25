Facebook грозит штраф в $5 млрд

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Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.

В отчете о доходах Facebook за первый квартал 2019 года говорится, что ФТК может оштрафовать соцсеть на $3 млрд. При этом в документе отмечается, что финальный размер штрафа может возрасти до $5 млрд.

«Проблема остается неразрешенной и нет никаких гарантий относительно сроков или результатов финального решения [ФТК]», — подчеркивается в документе.

На телеканале напомнили, что расследование в отношении Facebook ведется из-за утечки личных данных миллионов пользователей, которые собирала и распространяла IT-компания Cambridge Analytica.

Ранее газета The Washington Post писала, что основатель соцсети Марк Цукерберг может лично ответить за утечку чужих данных.