Маркетплейсы оценили масштабы возврата россиянами товаров после праздников

РИА Новости: массовых возвратов после праздников на маркетплейсах не было

Россияне массово не возвращали товары после Нового года, передает РИА Новости со ссылкой на данные отечественных маркетплейсов.

Как уточняет агентство, некоторые сервисы вообще не зафиксировали таких случаев, а другие назвали необоснованные возвраты крайне редкими.

В публикации говорится, что на одном из маркетплейсов при возвращении товара покупателю нужно предоставить его фото, упаковку и бирки. Сотрудники пунктов выдачи тоже должны проконтролировать сохранность изначального вида приобретенного подарка и его потребительских свойств.

До этого юрист Александр Хаминский заявил, что граждане РФ могут вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат. Для этого им нужно написать требование с указанным номером банковского счета для возврата средств. Он отметил, что нет разницы между тем, подарили ли человеку сертификат или он сам его приобрел. В любом случае он имеет право вернуть карту.

Ранее финансист перечислил пять шагов для восстановления бюджета после праздников.