Новости. Общество

Кот из России, возглавивший мировой рейтинг, выступит на выставке в Москве

Самого красивого в мире по версии WCF кота покажут в Москве в феврале
Elena Cattery Darlen Fleur/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Абиссинский кот из России Дарлен Флер Далмор Блэк, возглавивший мировой рейтинг Всемирной федерации кошек (WCF) за 2025 год, может принять участие в февральской выставке в Москве. Об этом РИА Новости рассказала его владелица Дарья Грузинова.

По ее словам, питомец сейчас отдыхает после сезона, но, скорее всего, появится на выставке «Золотая лапа» в Гостином дворе. Грузинова отметила, что в успех кота большой вклад внес его заводчик, а также поделилась планами на дальнейшее разведение «чемпиона».

«Очень достойный представитель породы», — сказала Грузинова, отвечая на вопрос, можно ли считать Далмора лучшим среди абиссинов.

12 января кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек.

Полуторалетний кот абиссинской породы имеет длинное и сложное имя — Darlen Fleur Dalmore Black, в первых буквах которого зашифрованы инициалы родителей и очередность помета. Но дома его ласково называют Далмоша. Из-за великолепных данных кота не продали, а оставили у заводчиков в качестве производителя питомника.

Ранее в Австралии кот пережил часовую стирку в стиральной машине. 

