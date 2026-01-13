Размер шрифта
Новости. Общество

В Югре из-за сильных морозов объявили актировку

В ХМАО из-за сильных морозов отменили занятия в школах
В Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) для школьников первой смены объявили актировку (отмену занятий из-за сильных морозов). Об этом сообщает Ura.ru.

«На момент объявления актировки температура воздуха составила от -30,3 до — 38,2 градуса, ветер 0-6 метров в секунду», — говорится на «Госуслугах».

Агентство уточняет, что занятия отменили в том числе в Сургуте, Нефтеюганске, Белоярском, Когалыме, Радужном, Пыть-Яхе, Березово, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Нягани, Югорске, Советском и Пионерском.

В ночь на 13 января Охотоморский циклон пришел на Камчатку. В Петропавловске-Камчатском края автобусы не вышли на маршруты. Автомобилистам рекомендовали не выезжать на дороги. В регионе была объявлена лавинная опасность.

На этом фоне в Петропавловске-Камчатском горожан начали перевозить машины высокой проходимости, автодороги закрыли, а школы перевели на дистант.

Ранее на Камчатке врачи скорой километр несли на руках пациента с переломом.

