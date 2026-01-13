Эксперт рассказал о двух глобальных целях мошенников

РИА: мошенники всегда будут охотиться за личными данными россиян

Цели интернет-мошенников останутся неизменными — это финансы россиян. Об этом заявил РИА Новости директор Центра продуктов телеком технологий МТС Андрей Бийчук.

Как отметил эксперт, у мошенников есть две глобальные и взаимосвязанные цели – это финансы и доступ к данным. Доступ к данным нужен для того, чтобы получить доступ к финансам.

«Цели у них, к сожалению, или к счастью, останутся неизменными — наши с вами финансы», — подчеркнул он.

Самые популярные схемы мошенников остаются неизменными и связаны с инвестициями, службами доставок, банками, операторами сотовой связи.

Мошенники не пытаются удивить «каким-то ноу-хау», они пытаются попасть в существующие проблемы, добавил Бийчук.

До этого сообщалось, что мошенники в период новогодних праздников совершили более 30 млн звонков россиянам. Самая массированная атака пришлась на жителя Томска — он получил 2 534 звонка, преимущественно в первой половине дня.

Ранее был раскрыт самый распространенный способ кражи аккаунтов россиян в мессенджерах.