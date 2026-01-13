Стало известно об иностранном гражданстве пропавшего на Кипре российского бизнесмена

Пропавший на Кипре российский бизнесмен Владислав Баумгертнер обладает румынским гражданством. Об этом, ссылаясь на официальные документы властей Кипра, сообщает РИА Новости.

В них указывается, что родившийся в 1972 году Баумгертнер имеет паспорт гражданина Румынии.

11 января стало известно, что власти Кипра ведут поиски бывшего гендиректора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, который бесследно исчез в стране 7 января. Предприниматель пропал по месту своего жительства в Лимасоле.

По информации местных СМИ, к поискам бизнесмена были привлечены подразделения гражданской обороны, вертолет и беспилотники. Уточняется, что последний сигнал мобильного телефона пропавшего был зафиксирован в районе деревни Писсури. Место было оцеплено.

До этого сообщалось, что в Таиланде исчез 30-летний россиянин Михаил Емельянов, который владел наркошопом. Он отправился на встречу с партнером по бизнесу и пропал. В последний раз видеокамеры зафиксировали его отъезжающим от отеля в Паттайе. Видно было, как он выходит из отеля, садится на байк и выезжает на дорогу. После пропажи родственники объявили россиянина в розыск, а его мать планирует вылететь ближайшим рейсом в Таиланд.

Ранее СМИ сообщили об исчезновении экс-депутата Госдумы в Москве.