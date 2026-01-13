Размер шрифта
На концерт Долиной в Москве продали только 20% билетов

На первый в 2026 году концерт Ларисы Долиной в Москве продано лишь 20% билетов
Евгения Новоженина/РИА Новости

На первый в 2026 году московский концерт народной артистки России Ларисы Долиной за две недели до мероприятия продано лишь 20% билетов. Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт пройдет 27 января в баре Petter, который рассчитан на 91 место. На данный момент продано 18 билетов. Стоимость мест за столиками варьируется от 9,5 до 18,5 тысячи рублей, за барной стойкой — 15,5 тысячи рублей. Питание в стоимость не входит.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Долина не передала квартиру в Хамовниках новой владелице Полине Лурье, так как вместе с дочерью и внучкой улетела на отдых в Абу-Даби. Процедуру передачи объекта недвижимости перенесли на 20 января.

Сторона Лурье обратилась в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), чтобы принудительно выселить Долину из квартиры.

Адвокат Ирина Зуй рассказала, что приставы применят силовые меры, если Долина не освободит квартиру Лурье.

Ранее бизнесмен обвинил Ларису Долину в захвате берега у ручья. 

