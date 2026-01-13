Иностранцы смогут сообщать о желании переехать в Россию через «Госуслуги»

Иностранцы смогут с 2027-го сообщать о желании переехать в РФ через «Госуслуги»

Иностранные граждане, представляющие интерес для России, смогут с лета 2027 года направлять соответствующее ходатайство через портал «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Минцифры, МВД и Агентство стратегических инициатив должны обеспечить техническую возможность такого оповещения не позднее июля 2027 года. Проект направлен на упрощение процедуры для высококвалифицированных специалистов.

«Обеспечена техническая возможность направления иностранным гражданином, представляющим интерес для Российской Федерации, ходатайства о признании его [таким] лицом с использованием… «Единого портала государственных и муниципальных услуг», — говорится в документе.

Статус иностранца, представляющего интерес для России, был введен указом президента Владимира Путина в декабре 2025 года. Он предназначен для лиц с достижениями в науке, промышленности, спорте и культуре. Обладатели статуса могут получать вид на жительство без разрешения на временное проживание и без обязательного знания русского языка.

20 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Россию, несмотря на попытки Запада ее изолировать, приезжают жить граждане разных стран.

Ранее стало известно о желании латвийской молодежи переехать в Россию.