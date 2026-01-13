Размер шрифта
В Хабаровском крае тигр растерзал собаку и затащил ее в дом хозяина

Amur Mash: в Хабаровском крае тигр расправился с собакой
Кадр видео: Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровском крае тигр расправился с собакой. Видео с места происшествия опубликовал Amur Mash.

Telegram-канал уточняет, что хищник пришел во двор дома в поселке Долми ночью.

Голос за кадром рассказывает, что тигр «снял с будки» собаку, задавил ее во дворе и «с комфортом» устроился в коридоре на крыльце со своей добычей.

«Это хорошо, что дверями где-то скрипнули, [тигр] убежал. Потом прыгнул через забор и ускакал», — добавляет автор ролика.

В конце декабря в индийском штате Карнатака тракторист отбил нападение двух тигров. Варшит Гоуда работал в поле, когда на него внезапно напали хищники. Мужчина закричал и резко изменил направление движения трактора, заставив животных отступить. Тогда тигры переключили внимание на соседнее поле, где паслась корова, и напали на нее. Гоуда начал преследовать тигров, сумел отогнать их и спасти корову.

Ранее обезьяна откусила палец уборщику в зоопарке.

