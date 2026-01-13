Размер шрифта
Россиянам назвали снижающие пенсию ошибки в трудовых книжках

Юрист Соловьев: ошибки в трудовой книжке могут уменьшить пенсию
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Ошибки в трудовых книжках россиян могут привести к снижению пенсионных выплат, заявил «Прайму» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт подчеркнул, что небрежность и ошибки при заполнении трудовой книжки чреваты тем, что Соцфонд не зачтет определенный рабочий период в трудовой стаж. При этом «самые неприятные и фатальные» ошибки допущены до введения электронного учета и новых правил: бывает невозможно подтвердить спорную запись документами. В этом случае гражданам придется обратиться в суд, подготовив копии приказов, газетные публикации, показания свидетелей и другие косвенные доказательства.

«Зачеркивать неправильные данные в сведениях об образовании, специальности и работе нельзя. Чтобы их исправить, достаточно вписать верную информацию в свободной строке», — описал Соловьев вторую разновидность ошибок.

Он добавил, что встречаются и несоответствие названия организации и печати, неверная дата или реквизиты приказа об увольнении, несовпадение ФИО или даты рождения на титульном листе трудовой книжки с паспортными данными гражданина.

Исправления должна вносить организация, которая сделала ошибку, сказал юрист. Другой работодатель может это сделать только, если организация была реорганизована или ликвидирована, а индивидуальный предприниматель прекратил деятельность.

До этого экономист Игорь Балынин рассказал, что большой страховой стаж — это, во-первых, дополнительное конкурентное преимущество на рынке труда, а, во-вторых, в зависимости от него назначаются некоторые социальные выплаты. Кроме того, при наличии страхового стажа 37 лет у женщин и 42 лет у мужчин можно выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного возраста.

Ранее россиян призвали не обновлять резюме просто так.

