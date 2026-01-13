Во Владивостоке полиция задержала пенсионерку, работающую курьером на мошенников

Во Владивостоке полиция задержала серийного курьера мошенников — 72-летнюю пенсионерку, которая сама стала жертвой мошенников. Об этом сообщило УМВД РФ по Приморском краю в Telegram-канале.

В МВД рассказали, что «сотрудник силовой структуры» убедил пенсионера из Первореченского района «задекларировать» сбережения для их спасения. В итоге мужчина передал 305 тысяч рублей женщине-курьеру, которая и была задержана полицейскими. Деньги изъяли и вернули владельцу.

После этого выяснилось, что мошенники лишили пенсионерку накоплений, а затем заставили собирать деньги у других жертв.

В ходе расследования полиция вышла на след и задержала «основное звено» — 18-летнего жителя Омской области, который ездил по регионам для сбора денег. Общий ущерб от его действий составил 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Оренбурге женщина перевела мошенникам более восьми миллионов рублей, чтобы «обезопасить средства».

Ранее в Курске женщина продала три квартиры ради возлюбленного из интернета.