Минобороны сообщило о цели удара «Орешника» во Львовской области

Минобороны: «Орешник» вывел из строя авиационно-ремонтный завод во Львове
RVvoenkor/Telegram

Российские войска 9 января нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по авиационно-ремонтному заводу во Львове. Об этом сообщает министерство обороны России.

На Львовском государственном авиационно-ремонтном заводе ремонтировалась и обслуживалась авиационная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29. Кроме того, на предприятии изготавливались ударные беспилотники большой и средней дальности, которые использовались для ударов по гражданским объектам в глубине территории Российской Федерации.

Министерство обороны РФ уточнило, что «Орешник» поразил производственные цеха, складские помещения с готовыми беспилотниками и инфраструктуру заводского аэродрома.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

Ранее генсек НАТО прокомментировал удар «Орешником» по Украине. 

