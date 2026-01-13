Размер шрифта
Ученые сообщили, что люди с ожирением чаще страдают от онкологических заболеваний

Сеченовский университет: онкозаболевания чаще возникают у людей с ожирением
Люди с ожирением чаще страдают от онкологических заболеваний, чем люди с обычной массой тела. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета.

Там рассказали, что в Клинике поликлинической терапии с 2021 года изучают ассоциативные связи между онкологическими заболеваниями и ожирением. На основании длительного наблюдения пациентов была установлена высокая корреляция ожирения и различных патологий.

Ученые установили, что «ожирение по женскому типу» не несет высоких кардиометаболических рисков, в то время как абдоминальное ожирение сопряжено с самыми серьезными сердечно-сосудистыми, метаболическими, онкологическими рисками. У некоторой категории пациентов, имеющих ожирение, характеризующееся увеличением жировой ткани с одновременной потерей мышечной массы и силы, риски увеличиваются вне зависимости от индекса массы тела.

При этом лица со второй и третьей степенью ожирения, успешно контролирующие свои хронические заболевания, демонстрируют более низкий процент заболеваемости раком. Однако вероятность развития рака многократно возрастает при сочетании абдоминального ожирения длительностью более 10 лет с двумя и более компонентами метаболического синдрома.

В максимальную группу риска развития онкологических заболеваний вошли пациенты с признаками абдоминального ожирения длительностью более 10 лет, имеющие сочетание двух и более компонентов метаболического синдрома, с отягощенной наследственностью, отсутствие контроля за уровнем артериального давления, холестерина, глюкозы и отсутствием постоянной медикаментозной терапии других заболеваний, сообщил заведующий кафедрой поликлинической терапии Сеченовского Университета Михаил Осадчук.

До этого ученые из Каролинского института выяснили, что семь маркеров в анализе помогают определить, у каких пожилых людей разовьется сразу несколько хронических заболеваний и как быстро это произойдет.

Ранее был назван популярный пищевой консервант, повышающий риск рака простаты на 30%.

