В России резко подешевел чай

Экономист Абрамов: черный чай в России подешевел более чем на 11% за неделю

Черный чай в российских магазинах подешевел на 11,1% за неделю с 3 по 10 января 2026 года, бананы — на 9,3%. Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек снизилось на 1,4% по сравнению с его повышением на 0,2% неделю назад. За семь дней снизились цены на черный чай «Акбар» (-11,1%) и бананы (-9,3%). Подорожали яйца «Окские» категории С1 (+0,9%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 1,8% по сравнению с его увеличением на 3,3% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+28,6%), апельсиновый сок J7 (+20,2%), подсолнечное масло «Олейна» (+20,0%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,1%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+7,6%), белый хлеб (+4,8%), сельдь «Матиас» (+4,0%), бюджетные куриные тушки (+2,6%) и детский мармелад Fruit-Tella (+1,1%).

За год подешевели морковь (-26,7%), бананы (-20,6%), черный чай «Акбар» (-12,2%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-9,5%) и яйца «Окские» категории С1 (-7,5%).

По данным ЦБ на 15 декабря, годовая инфляция в России составила 5,8%.

Ранее в России подорожали морковь и селедка.