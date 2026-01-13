Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

В России резко подешевел чай

Экономист Абрамов: черный чай в России подешевел более чем на 11% за неделю
Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Черный чай в российских магазинах подешевел на 11,1% за неделю с 3 по 10 января 2026 года, бананы — на 9,3%. Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек снизилось на 1,4% по сравнению с его повышением на 0,2% неделю назад. За семь дней снизились цены на черный чай «Акбар» (-11,1%) и бананы (-9,3%). Подорожали яйца «Окские» категории С1 (+0,9%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 1,8% по сравнению с его увеличением на 3,3% неделю назад», — отметил Абрамов.

«Газета.Ru»

За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+28,6%), апельсиновый сок J7 (+20,2%), подсолнечное масло «Олейна» (+20,0%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+13,1%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+7,6%), белый хлеб (+4,8%), сельдь «Матиас» (+4,0%), бюджетные куриные тушки (+2,6%) и детский мармелад Fruit-Tella (+1,1%).

За год подешевели морковь (-26,7%), бананы (-20,6%), черный чай «Акбар» (-12,2%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-9,5%) и яйца «Окские» категории С1 (-7,5%).

«Газета.Ru»

По данным ЦБ на 15 декабря, годовая инфляция в России составила 5,8%.

Ранее в России подорожали морковь и селедка. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27597931_rnd_9",
    "video_id": "record::3d7fa5ae-cb3e-4d3e-98ec-429974968a61"
}
 
Теперь вы знаете
Глубоко фальшиво и запрещено шариатом. Как делают дипфейки и реально ли их распознать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+