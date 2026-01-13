Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости. Общество

Полиция задержала мужчину с телами детей и тремя черепами

Sky News: в США задержали мужчину с детскими телами и человеческими костями
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

В пригороде Филадельфии (США) полиция задержала 34-летнего мужчину, у которого при себе обнаружили детские тела, черепа и человеческие кости. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Джонатана Герлаха задержали, когда он шел по улице с ломом и подозрительной сумкой. При осмотре в ней нашли два детских тела, три черепа и другие останки. Позже в его доме был обнаружен целый склад частей тел, некоторым из которых более ста лет. Мужчина признался в 30 случаях осквернения могил.

11 января сообщалось, что в американском штате Миссисипи 24-летний мужчина застрелил шесть человек в трех разных районах близ города Уэст-Поинт. Подозреваемый Дарика Мур сначала убил своего отца, брата и дядю, после чего скрылся. Затем он застрелил семилетнюю девочку и отправился в другое место, где убил еще двух мужчин. Правоохранители задержали Мура, ему может грозить смертная казнь.

Ранее девять человек застрелили в баре под Йоханнесбургом. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606007_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Глубоко фальшиво и запрещено шариатом. Как делают дипфейки и реально ли их распознать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+