Полиция задержала мужчину с телами детей и тремя черепами

В пригороде Филадельфии (США) полиция задержала 34-летнего мужчину, у которого при себе обнаружили детские тела, черепа и человеческие кости. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Джонатана Герлаха задержали, когда он шел по улице с ломом и подозрительной сумкой. При осмотре в ней нашли два детских тела, три черепа и другие останки. Позже в его доме был обнаружен целый склад частей тел, некоторым из которых более ста лет. Мужчина признался в 30 случаях осквернения могил.

