Россиянам назвали способы снизить уровень холестерина без лекарств

Повышенный уровень холестерина часто воспринимается как серьезный диагноз, который невозможно контролировать без медикаментов. Однако во многих случаях ситуацию можно изменить за счет корректировки образа жизни. О том, какие немедикаментозные способы действительно помогают снизить холестерин и когда без лекарств все же не обойтись, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

Как отметила врач, многие воспринимают повышенный холестерин как приговор, требующий немедленного приема лекарств. Но, по ее словам, современная медицина утверждает: в большинстве случаев можно существенно улучшить показатели без таблеток — с помощью простых, но системных изменений в образе жизни.

«Холестерин — не враг, а важный «строительный» материал для организма. Он участвует в создании клеточных мембран и синтезе гормонов, а также необходим для выработки желчных кислот. Проблема возникает тогда, когда нарушается баланс между разными видами холестерина. ЛПНП, или «плохой» холестерин, при избытке откладывается на стенках сосудов, формируя атеросклеротические бляшки. ЛПВП, или «хороший» холестерин, наоборот, забирает излишки и отправляет их в печень на переработку. Триглицериды служат источником энергии для организма, но их повышенный уровень также негативно влияет на состояние сосудов», — пояснила Одерий.

Опасность представляет не сам холестерин, а слишком высокий уровень ЛПНП, низкий уровень ЛПВП, повышенный уровень триглицеридов, а также сочетание этих нарушений с другими факторами риска, такими как курение, сахарный диабет и гипертония.

По словам эндокринолога, один из ключевых шагов — пересмотр рациона, где качество питания важнее его количества. Важно увеличить потребление растворимой клетчатки в объеме 25–30 г в день, так как она связывает холестерин в кишечнике. Ее источниками являются овсянка, яблоки с кожурой, бобовые и псиллиум. Также стоит отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, заменяя сливочное масло и жирное мясо на оливковое масло, авокадо, орехи и жирную рыбу. В ряде случаев может иметь смысл прием препарата омега-3, но только после консультации врача.

«Дополнительно рекомендуется выбирать продукты с низким гликемическим индексом, поскольку они стабилизируют уровень сахара в крови и косвенно снижают триглицериды, — это цельные крупы, бобовые и несладкие фрукты», — добавила специалист.

При этом, по ее словам, следует исключить трансжиры, которые повышают «плохой» холестерин и снижают «хороший». Они содержатся в магазинной выпечке, маргарине и фастфуде. Также важно ограничить избыток сахара и быстрых углеводов, провоцирующих рост триглицеридов, включая сладости и сладкие напитки.

Не менее значимым фактором является физическая активность. Достаточно 150 минут умеренных нагрузок в неделю, таких как ходьба, плавание или велосипед. Для лучшего эффекта рекомендуется сочетать аэробные нагрузки, которые снижают уровень ЛПНП и триглицеридов, и силовые тренировки, способствующие росту ЛПВП.

Контроль массы тела также играет важную роль. Даже снижение веса на 5–10% приводит к заметным изменениям: уровень ЛПНП снижается на 5–15%, триглицериды уменьшаются на 10–20%, а ЛПВП увеличивается на 2–5%.

Кроме того, врач советует отказаться от вредных привычек. Отказ от курения уже через полгода может привести к росту ЛПВП на 5–10%. Алкоголь следует строго ограничить, так как даже небольшие дозы повышают уровень триглицеридов, а при показателях выше 2,3 ммоль/л он категорически противопоказан из-за риска панкреатита.

Одерий подчеркнула, что некоторые популярные методы не имеют научных доказательств эффективности. Так называемые детокс-программы и чистка сосудов не влияют на уровень холестерина, чаи для похудения выводят жидкость, но не холестерин, а БАДы с куркумином, имбирем и асаи не показали значимого эффекта в исследованиях. Использование таких методов опасно тем, что тратит время и деньги, может отсрочить начало реального лечения и иногда вредит здоровью.

Без лекарственной терапии, по словам врача, не обойтись, если уровень ЛПНП превышает 4,9 ммоль/л, уже есть сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца или инсульт, выявлена наследственная гиперхолестеринемия или уровень триглицеридов выше 5,65 ммоль/л, что связано с высоким риском панкреатита. В этих случаях врач может назначить статины как основной класс препаратов при высоком сердечно-сосудистом риске, а также другие лекарства по показаниям.

Чтобы добиться результата без медикаментов, важно придерживаться системного подхода: правильно питаться с упором на клетчатку и полезные жиры, регулярно двигаться не менее 150 минут в неделю, контролировать вес, отказаться от курения и алкоголя и регулярно сдавать анализы на липидный профиль раз в 6–12 месяцев.

«Не занимайтесь самолечением, любые изменения в образе жизни обсуждайте с врачом, а если специалист назначил лекарства — не отказывайтесь от них без консультации. Снизить холестерин без таблеток — реально, но это требует дисциплины и системного подхода», — подчеркнула Одерий.

Ранее кардиолог рассказал, как часто надо проверять уровень холестерина.