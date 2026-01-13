Размер шрифта
На Украине сообщили об ударах из «Искандеров»

Monitorwar сообщил об ударе по украинской территории 20 ракет «Искандер-М»
Виталий Невар/РИА Новости

Россия атаковала Украину 20 ракетам комплекса «Искандер-М». Об этом сообщил украинский мониторинговый ресурс Monitorwar в Telegram.

«По территории Украины, а именно по Запорожской обл., Зеленодольск / окрестности (Днепропетровщина), Харькову и Киеву. Направлено ориентировочно 20× Бр «Искандер-М/KN-23» за последний час», — говорится в сообщении.

Там добавили, что в некоторых населенных пунктах зафиксировано падение напряжения.

До этого министерство обороны России сообщило, что 9 января ВС РФ нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по авиационно-ремонтному заводу во Львове.

По информации ведомства, на этом предприятии ремонтировалась и обслуживалась авиационная техника Вооруженных сил Украины, в том числе поставленные украинскими союзниками истребители F-16 и МиГ-29. Помимо них, на предприятии изготавливались ударные беспилотники большой и средней дальности, которые использовались для ударов по гражданским объектам в глубине территории РФ.

Ранее Кулеба заявил, что Россия атаковала суда в Черном море.

