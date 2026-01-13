Размер шрифта
Стало известно количество ликвидированных на СВО колумбийских наемников

РИА Новости: в зоне СВО уничтожено не менее 750 наемников из Колумбии
С начала проведения специальной военной операции (СВО) было ликвидировано более 700 воевавших на украинской стороне наемников из Колумбии. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

По словам собеседника агентства, с конца февраля 2022 года в зоне СВО уничтожено как минимум 750 колумбийских наемников из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

4 января сообщалось, что наемники из Колумбии, в том числе и женщины, воюют в составе 117-й бригады на стороне Украины на Сумском направлении.

29 декабря стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины массово свозили иностранных наемников на полигон за шахтой «Красноармейская Западная» в Красноармейске в Донецкой народной республике.

До этого сообщалось, что члены колумбийского наркокартеля «Клан дель Гольфо», также известного как Los Urabeños, принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Выходцы из Колумбии входят в состав иностранной частной военной компании «Арес групп» и воюют в подразделении ВСУ «Хартия».

Ранее стало известно, зачем в армию Украины идут наемники из Южной Америки. 

