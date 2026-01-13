Украинские телефонные мошенники переориентировались с России на Европу

Украинские телефонные мошенники, ранее массово атаковавшие россиян, стали переключаться на жителей стран Европы и СНГ. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

По его словам, в 2025 году на фоне активных мер по противодействию киберпреступности в России произошел заметный переток звонков. Мошеннические кол-центры действуют более чем в 20 странах, а в некоторые дни число звонков туда достигает двух миллионов.

«Мы в 2025 году на фоне предпринимаемых в стране мер противодействия видим существенный переток телефонных звонков уже в сторону других государств», — сказал Кузнецов.

До этого в МВД РФ рассказали, что мошенники начали вынуждать россиян устанавливать вредоносное программное обеспечение, представляясь сотрудниками общественных организаций и предлагая помощь в поиске родственников, пропавших в зоне СВО.

Ранее оренбурженка поверила «сотруднику» несуществующего ведомства и лишилась 8 млн рублей.