Суд арестовал Ассанжа

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Вестминстерский суд Лондона принял решение арестовать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает Reuters.

Как отмечается, Ассанжа признали виновным в нарушении условий освобождения под залог.

Уточняется, что следующее заседание по делу основателя WikiLeaks состоится 2 мая.

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Ранее сообщалось, что США обвинили Ассанжа в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом «секретно». В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.