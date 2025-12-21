На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков заявил, что девочку с «Итогов года» пригласят на мероприятие с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль может пригласить девочку, которая обратилась к главе государства во время прямой линии, на мероприятие. Отрывок беседы с чиновником опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

В эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» мечтающая стать журналистом Виктория Васильева попросила политика «не уходить» и дождаться, пока она окончит школу и институт, чтобы вместо ушедшего на пенсию Зарубина освещать работу лидера РФ. Президент предложил девочке не ждать так долго и пройти стажировку в программе журналиста, чтобы подготовиться к поступлению на журфак.

Пресс-секретарь Путина сообщил Зарубину, что в Кремле могут пригласить школьницу на одно из президентских мероприятий.

«Мы можем, а вы теперь обязаны», — обратился Песков к журналисту и отметил, что девочка — молодец.

19 декабря прошли «Итоги года с Владимиром Путиным». Большая пресс-конференция была совмещена с прямой линией. В таком формате мероприятие состоялось в четвертый раз и продлилось 4 часа 27 минут. Главе государства поступило более 3 млн обращений. Он ответил более чем на 80 вопросов журналистов и жителей страны.

Главными темами стали специальная военная операция и урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, президент рассказал о состоянии российской экономики, целях утилизационного сбора, о нехватке рыбы на столе россиян и многом другом. Главные заявления Путина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее из истории любви с прямой линии с Путиным захотели сделать фильм.

