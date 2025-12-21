На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились подробности о тяжелом состоянии раненных при взрыве в Химках

«Известия»: двое пострадавших при взрыве в Химках находятся в тяжелом состоянии
Telegram-канал «Типичные Химки»

Пострадавшие при взрыве в Химках находятся в тяжелом состоянии, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По его словам, у 15-летнего подростка осколочные раны плечевой артерии и лица, а у 51-летней женщины — минно-взрывная рана передней поверхности бедра.

До этого омбудсмен заявила, что состояние пострадавшего при взрыве мальчика стабилизировалось, но он находится в реанимации.

Вечером 20 декабря при взрыве в Химках подросток получил несовместимые с жизнью травмы, еще один школьник и проходившая мимо женщина были ранены. По одной из версий, в рюкзаке юноши взорвался регенеративный патрон РП-4 (РП-4-01), предназначенный для комплекса изолирующих противогазов. Некоторые добавляют в такие патроны горючее в надежде получить «красивый взрыв». СК возбудил уголовное дело. В полиции назвали предварительной причиной детонации неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

Ранее СМИ выяснили, что пострадавшие в Химках подростки были диггерами.

