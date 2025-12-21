«Сегодня мой спортивный финал»: Туктамышева о выступлении на чемпионате России

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила перед исполнением показательного выступления на чемпионате России в Санкт-Петербурге о своем спортивном финале.

«Все имеет свой конец. И сегодня здесь мой спортивный финал. Я хочу его разделить вместе с вами и запомнить этот момент», — сказала Туктамышева.

Фигуристка выступила под композицию «Аллилуйя».

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. Сейчас фигуристка начала тренерскую деятельность.

Фигурист Петр Гуменник впервые в карьере одержал победу в мужском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Ранее Туктамышева разыграла свою медаль для помощи тяжелобольному ребенку.