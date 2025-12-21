Президент Бразилии оценил последствия вторжения США в Венесуэлу

Лула да Силва предупредил, что вторжение США в Венесуэлу может стать катастрофой

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что вооруженная интервенция США в Венесуэлу станет гуманитарной катастрофой. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, южноамериканский континент вновь ощущает на себе военное присутствие внерегиональной державы.

Президент Бразилии считает, что гуманитарная катастрофа может стать проблемой для всего полушария, а также опасным прецедентом для всего мира.

На этой неделе Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

Американский лидер пообещал, что военная активность страны вокруг Венесуэлы будет усиливаться: США «не позволят преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред» Америке, а также завладеть нефтью, землей или любыми другими активами, которые «должны быть немедленно возвращены».

