На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Бразилии оценил последствия вторжения США в Венесуэлу

Лула да Силва предупредил, что вторжение США в Венесуэлу может стать катастрофой
true
true
true
close
Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что вооруженная интервенция США в Венесуэлу станет гуманитарной катастрофой. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, южноамериканский континент вновь ощущает на себе военное присутствие внерегиональной державы.

Президент Бразилии считает, что гуманитарная катастрофа может стать проблемой для всего полушария, а также опасным прецедентом для всего мира.

На этой неделе Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

Американский лидер пообещал, что военная активность страны вокруг Венесуэлы будет усиливаться: США «не позволят преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред» Америке, а также завладеть нефтью, землей или любыми другими активами, которые «должны быть немедленно возвращены».

Ранее стал известен главный противник Венесуэлы в Белом доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами