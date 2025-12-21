На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кировской области мальчик на тюбинге погиб в ДТП с двумя автомобилями

В Кировской области погиб ребенок, катавшийся на привязанном к авто тюбинге
На трассе в Кировской области погиб ребенок, катавшийся на прицепленном к машине тюбинге. Об этом сообщает в Telegram-канале региональная полиция.

Там рассказали, что ДТП произошло в 19:35 на первом километре автодороги «Кикнур — Шапта». Под колеса автомобиля Lifan попал 10-летний мальчик, которого водитель Lada Granta катал на тюбинге (больших надувных санках, которые называют «ватрушками» или «плюшками». — «Газета.Ru»). Ребенок не выжил. Полицейские прибыли на место ДТП и выясняют обстоятельства случившегося.

Прошлой зимой девушка прокатила знакомую на привязанном к машине тюбинге. В какой-то момент надувные санки врезались в забор. Девушка на тюбинге не выжила. Казанский суд приговорил ее знакомую, управлявшую транспортным средством, к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Во время процесса водитель полностью признала свою вину и примирилась с матерью погибшей.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам о правилах движения на санках.

