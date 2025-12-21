Несколько глав областных администраций уволят на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увольнение нескольких глав областных администраций на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Зеленский добавил, что ожидает на следующей неделе доклады о некоторых руководителях местных администраций, которых стоит заменить.

По информации издания Insider UA, одним из уволенных может стать глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.

12 декабря сообщалось, что у украинских властей нет активных кандидатов на вакантные должности министров энергетики и юстиции после отставки Светланы Гринчук и Германа Галущенко из-за коррупционного скандала. Также не назначен новый глава Офиса президента Украины после увольнения с этого поста Александра Ермака.

В ноябре 2025 года в отставку подали министр энергетики Украины Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко, ранее также занимавший должность министра энергетики. Причиной отставок стал скандал, связанный с расследованием о коррупции в сфере энергетики, о котором 10 ноября сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Ведомство выявило схему отмывания денег в энергетическом секторе, главным фигурантом которой стал бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич, уехавший из Украины.

Ранее в Верховной раде назвали нового главу МИД Украины.