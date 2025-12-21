На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Несколько глав областных администраций уволят на Украине

Зеленский анонсировал увольнение сразу нескольких глав областных администраций
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увольнение нескольких глав областных администраций на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Зеленский добавил, что ожидает на следующей неделе доклады о некоторых руководителях местных администраций, которых стоит заменить.

По информации издания Insider UA, одним из уволенных может стать глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.

12 декабря сообщалось, что у украинских властей нет активных кандидатов на вакантные должности министров энергетики и юстиции после отставки Светланы Гринчук и Германа Галущенко из-за коррупционного скандала. Также не назначен новый глава Офиса президента Украины после увольнения с этого поста Александра Ермака.

В ноябре 2025 года в отставку подали министр энергетики Украины Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко, ранее также занимавший должность министра энергетики. Причиной отставок стал скандал, связанный с расследованием о коррупции в сфере энергетики, о котором 10 ноября сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Ведомство выявило схему отмывания денег в энергетическом секторе, главным фигурантом которой стал бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич, уехавший из Украины.

Ранее в Верховной раде назвали нового главу МИД Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами