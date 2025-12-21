Аэропорт Геленджика приостановил работу

В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.

Дополнительные, поскольку в соответствии с действующим NOTAM, воздушная гавань и так работает с ограничениями, принимая регулярные рейсы лишь в промежутке с 8:30 до 20:00, уточнил Кореняко.

Утром 21 декабря возобновил работу аэропорт Волгограда, который не принимал рейсы с 03:00.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

