Аэропорт Геленджика приостановил работу

Росавиация: в аэропорту Геленджика введены дополнительные ограничения на полеты
АЭРОПОРТ ГЕЛЕНДЖИК/VK

В аэропорту Геленджика ввели дополнительные временные ограничения на полеты самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в сообщении.

Дополнительные, поскольку в соответствии с действующим NOTAM, воздушная гавань и так работает с ограничениями, принимая регулярные рейсы лишь в промежутке с 8:30 до 20:00, уточнил Кореняко.

Утром 21 декабря возобновил работу аэропорт Волгограда, который не принимал рейсы с 03:00.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее сообщалось, что российских пилотов трое суток не выпускают из аэропорта Туниса.

