Появились подробности о ДТП с микроавтобусом в Удмуртии, где пострадали дети

В Удмуртии возбуждено уголовное дело после ДТП со школьным микроавтобусом

Дети, пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Удмуртии, ехали со спортивных соревнований, передает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По словам источника, транспортное средство направлялось из села Завьялово в село Сюмси .

Управление СК по Удмуртии возбудило уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Около 18:00 на трассе Ижевск — Ува столкнулись школьный микроавтобус «Газ» и автомобиль Changan. Инцидент произошел в Увинском районе у деревни Точкогурт. По предварительным данным ГИБДД, водитель «Газели» нарушил правила дорожного движения: он попытался совершить обгон в неположенном месте, выехал на «встречку» и инициировал столкновение с Changan.

В МЧС заявили, что при ДТП пострадали 14 человек, восемь из них — дети. В минздраве республики добавили, что один ребенок находится в тяжелом состоянии, состояние еще четырех оценивается как средней степени тяжести.

