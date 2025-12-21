На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности о ДТП с микроавтобусом в Удмуртии, где пострадали дети

В Удмуртии возбуждено уголовное дело после ДТП со школьным микроавтобусом
true
true
true

Дети, пострадавшие в ДТП с микроавтобусом в Удмуртии, ехали со спортивных соревнований, передает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По словам источника, транспортное средство направлялось из села Завьялово в село Сюмси .

Управление СК по Удмуртии возбудило уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Около 18:00 на трассе Ижевск — Ува столкнулись школьный микроавтобус «Газ» и автомобиль Changan. Инцидент произошел в Увинском районе у деревни Точкогурт. По предварительным данным ГИБДД, водитель «Газели» нарушил правила дорожного движения: он попытался совершить обгон в неположенном месте, выехал на «встречку» и инициировал столкновение с Changan.

В МЧС заявили, что при ДТП пострадали 14 человек, восемь из них — дети. В минздраве республики добавили, что один ребенок находится в тяжелом состоянии, состояние еще четырех оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в центре Москвы столкнулись микроавтобус с иностранцами и «BMW на блатных номерах».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами