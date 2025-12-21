Тарасова назвала мечтой соревнования на чемпионате России

Тарасова о победе Гуменника на чемпионате России: это соревнования моей мечты

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что чемпионат России по фигурному катанию вышел на мировой уровень. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Очень хорошее выступление Гуменника. Наши соревнования превратились в чемпионат мира. Это были соревнования моей мечты! Любая страна может только мечтать об этих соревнованиях. Никогда ни у американцев, ни у японцев, ни у французов, ни у итальянцев в жизни не было таких соревнований, как у нас сегодня в мужском одиночном катании», — заявила Тарасова.

Фигурист чисто исполнил четверной флип, лутц и риттбергер. Продолжил двойным тулупом, исполнил чистый четверной сальхов + двойной аксель. Завершил выступление двойным лутцом и тройным риттбергером без единой ошибки.

Второе место занял Евгений Семененко, заработав 296,80 балла. Третьим стал Марк Кондратюк с 281.08 балла.

Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Ранее чемпион мира Галлямов снял свою серебряную медаль на награждении ЧР.