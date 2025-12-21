Президент Туркмении прибыл в Санкт-Петербург для участия во встрече глав СНГ

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туркменское телевидение.

В публикации утверждается, что при приземлении Бердымухамедова «тепло встретили официальные лица».

Отмечается, что республика выступает за развитие сотрудничества в рамках СНГ, уделяя особое внимание экономической сфере и транспортно-логистическому сектору.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ запланирована на 22 декабря.

До этого президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет обеспечивать стабильность экономик стран пятерки.

Также в Кремле сообщили, что участники заседания ЕАЭС обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, определят ориентиры дальнейшего углубления интеграции и развития единого рынка, а также утвердят ряд документов. В частности, планируется подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Кроме того, Путин намерен вручить лидерам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Международную премию мира имени Л. Н. Толстого.

Ранее в Петербурге состоялась встреча Путина и Лукашенко.