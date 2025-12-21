На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Туркмении прибыл в Санкт-Петербург

Президент Туркмении прибыл в Санкт-Петербург для участия во встрече глав СНГ
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств СНГ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на туркменское телевидение.

В публикации утверждается, что при приземлении Бердымухамедова «тепло встретили официальные лица».

Отмечается, что республика выступает за развитие сотрудничества в рамках СНГ, уделяя особое внимание экономической сфере и транспортно-логистическому сектору.

Неформальная встреча лидеров стран СНГ запланирована на 22 декабря.

До этого президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволяет обеспечивать стабильность экономик стран пятерки.

Также в Кремле сообщили, что участники заседания ЕАЭС обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, определят ориентиры дальнейшего углубления интеграции и развития единого рынка, а также утвердят ряд документов. В частности, планируется подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией. Кроме того, Путин намерен вручить лидерам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Международную премию мира имени Л. Н. Толстого.

Ранее в Петербурге состоялась встреча Путина и Лукашенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Где в России вкусно поесть: 10 направлений для гастротуризма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами