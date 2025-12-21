На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Были ошибки, надеюсь, он сделает выводы»: олимпийская чемпионка о прокате Гуменника на ЧР

Олимпийская чемпионка Бестемьянова отметила ошибки в прокате Гуменника на ЧР
Алексей Даничев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала победный прокат Петра Гуменника на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Прекрасный прокат. Конечно, были ошибки, надеюсь, он сделает выводы. Но самое радостное — это качество элементов. Те элементы, которые были выполнены, были очень качественные, и это очень важно», — заявила Бестемьянова.

Гуменник чисто исполнил четверной флип, лутц и риттбергер. Продолжил двойным тулупом, исполнил чистый четверной сальхов + двойной аксель. Завершил выступление двойным лутцом и тройным риттбергером без единой ошибки.

Второе место занял Евгений Семененко, заработав 296,80 балла. Третьим стал Марк Кондратюк с 281.08 балла.

Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Ранее Тарасова назвала мечтой соревнования на чемпионате России.

