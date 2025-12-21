Спецпредставитель Путина оценил переговоры по Украине в Майами

Дмитриев: разжигатели войны не смогли помешать переговорам по Украине в Майами

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев после переговоров по Украине в Майами сообщил журналистам, что разжигатели войны не смогли помешать дискуссиям, передает ТАСС.

«Все хорошо», — отметил спецпредставитель российского лидера.

20 и 21 декабря Дмитриев участвовал в переговорах по урегулированию на Украине в Майами. США на них представляли спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф и зять политика Джаред Кушнер.

По словам Дмитриева, дискуссии в первый день переговоров были конструктивными. Когда чиновник в сопровождении охраны садился в автомобиль и отправлялся на встречу с делегацией США на следующий день, он показал журналистам поднятый вверх большой палец.

Перед переговорами спецпредставитель лидера РФ написал в соцсети, что «разжигатели войны изо всех сил пытаются подорвать мирный план США для Украины». К посту он прикрепил видео, на котором свет пробивается сквозь грозовые тучи.

