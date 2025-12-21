На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Великобритании обсудил с Трампом Украину

Стармер обсудил Украину в ходе телефонных переговоров с Трампом
Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудил украинское урегулирование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьера Соединенного Королевства.

В публикации отмечается, что Стармер проинформировал Трампа о работе коалиции желающих, которая готова поддержать любое мирное соглашение, обеспечивающее справедливое и долгосрочное прекращение боевых действий.

16 декабря Стармер заявил, что коалиция желающих подготовила планы по размещению войск на Украине в случае прекращения огня.

Премьер-министр, отвечая на вопросы депутатов, пояснил, что в рамках коалиции были проведены переговоры лидеров государств. После них военным ведомствам поручили разработку планов по обороне на суше, в воздухе, на море и по наращиванию собственных оборонных возможностей Украины.

11 декабря газета The Guardian сообщила, на Украине находится более сотни военнослужащих армии Великобритании.

Ранее в Госдуме допустили появление иностранных миротворцев на Украине.

