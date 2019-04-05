Маск пообещал не сдаваться после потери $1 млрд за две минуты

Основатель Tesla Илон Маск пожелал всем быть позитивными и пообещал не сдаваться после сообщений о том, что он потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%. Об этом он написал в твиттере.

Маск выложил тематический мем и жизнерадостно подписал его «оставайтесь позитивными».

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«Победи свои страхи и никогда не сдавайся», — гласит надпись на картинке.

Ранее сообщалось, что Маск потерял более $1 млрд за две минуты.