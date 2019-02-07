В Госдуме пригрозили Google прокуратурой из-за Крыма
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что депутаты обратятся в прокуратуру и Роскомнадзор, если Google не исправит ошибочное обозначение Крыма на картах, передает РИА «Новости».
По его словам, в Google пообещали исправить ошибку в обозначении полуострова. Уточняется, что полуостров обозначается в России как российская территория, а за границей является спорной территорией.
«У нас закон позволяет принимать меры реагирования по отношению к тем, кто закон не соблюдает. Мы обратимся в прокуратуру и Роскомнадзор», — сказал Пискарев.
Он добавил, что у компании есть месяц на устранение ошибки.
Ранее Роскомнадзор прокомментировал результаты сотрудничества с Google.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.