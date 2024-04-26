Мужчина, оставивший 43 кошки без еды и воды в пустой квартире, получил 20 суток тюрьмы

Житель Сингапура был приговорен к 20 дням тюрьмы после того, как на 43 дня оставил кошек в пустой квартире без еды и воды, пишет Asia One.

Кошки 31-летнего Мухаммад Даниал Сукирмана были обнаружены полицейскими, приехавшими после звонка соседей, которые пожаловались на плохой запах из квартиры мужчины. Офицерам пришлось вскрыть дверь, за которой они и увидели питомцев в антисанитарных условиях.

После того, как Мухаммад был задержан, он рассказал, что изначально у него было три кошки. Поскольку животные не были стерилизованы, они начали бесконтрольно размножаться, пока Сукирман не «потерял счет» количеству питомцев.

После этого мужчина с женой переехали в новую квартиру, а животных оставили в старой. Несмотря на это, сингапурец утверждает, что раз в неделю навещал кошек, чтобы покормить их.

Мухаммад признал себя виновным по 10 обвинениям в жестоком обращении с животными и раскаялся в содеянном.

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