Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина, оставивший 43 кошки без еды и воды в пустой квартире, получил 20 суток тюрьмы

Asia One: сингапурец оставил 43 кошки без еды и воды и был приговорен к 20 дням тюрьмы

close
100%
NParks

Житель Сингапура был приговорен к 20 дням тюрьмы после того, как на 43 дня оставил кошек в пустой квартире без еды и воды, пишет Asia One.

Кошки 31-летнего Мухаммад Даниал Сукирмана были обнаружены полицейскими, приехавшими после звонка соседей, которые пожаловались на плохой запах из квартиры мужчины. Офицерам пришлось вскрыть дверь, за которой они и увидели питомцев в антисанитарных условиях.

После того, как Мухаммад был задержан, он рассказал, что изначально у него было три кошки. Поскольку животные не были стерилизованы, они начали бесконтрольно размножаться, пока Сукирман не «потерял счет» количеству питомцев.

После этого мужчина с женой переехали в новую квартиру, а животных оставили в старой. Несмотря на это, сингапурец утверждает, что раз в неделю навещал кошек, чтобы покормить их.

Мухаммад признал себя виновным по 10 обвинениям в жестоком обращении с животными и раскаялся в содеянном.

Ранее грумер рассказала, к каким проблемам приведет плохой уход за шерстью питомцев весной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами