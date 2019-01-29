CBC: в Канаде получили запрос США об экстрадиции финдиректора Huawei

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Министерство юстиции Канады получило от США официальный запрос об экстрадиции финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, передает телеканал CBC.

Как отмечается, после получения официального запроса канадскому суду предстоит решить, достаточно ли доказательств для выдачи Ваньчжоу Соединенным Штатам. После окончательное решение примет министр юстиции Канады.

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Huawei и Вэньчжоу в США предъявлены обвинения по 23 пунктам. Речь идет о промышленном шпионаже, в частности, о попытке похищения коммерческих данных у американской компании T-Mobile в 2012 году. Также Ваньчжоу обвиняют в 13 дополнительных преступлениях, в том числе в предоставлении ложной информации об «отношениях с иранским подразделением», которое в действительности компания продала самой себе.

Ранее сообщалось, что посол Канады ушел в отставку из-за дела Huawei.