Комментатор дал прогноз на седьмой матч серии «Даллас» – «Вегас»

Комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник популярного подкаста «Скользкий лед» назвал для «Газеты.Ru» будущего победителя седьмого матча серии первого раунда Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс». По мнению специалиста, «звезды» смогут дожать соперника и выйдут во второй раунд.

«Если какую-то статистику зацепить, то ДеБур ни разу не проигрывал седьмые матчи в своей карьере. Так что вот это ему преимущество. Думаю, «Даллас» все-таки додавит, честно говоря, «Вегас», потому что, по игре он мне нравится больше, и в следующем раунде, учитывая, что там их ждет «Колорадо», вот мне кажется, «Даллас» – «Колорадо» будет лучшей серией вообще всего плей-офф что на Западе, что в целом по всему розыгрышу этого Кубка Стэнли. Поэтому мне просто хочется дальше видеть «Даллас», — считает Майков.

«Даллас» занял первое место в Центральном дивизионе и всей Западной конференции и попал на действующего обладателя Кубка Стэнли в первом раунде, так как «Вегас» смог квалифицироваться в плей-офф только с последней, второй позиции в зоне уайлд-кард и восьмой на всем Западе.

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