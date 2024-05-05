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Дадонова назвали игроком, который уже мог закончить серию с «Вегасом»

Комментатор Майков: если бы Дадонов забивал все, «Даллас» уже прошел бы

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Jerome Miron/Reuters

Комментатор и YouTube-блогер Филипп Майков поделился с «Газетой.Ru» мнением о влиянии форвардов-ветеранов Евгения Дадонова и Джо Павелски на игру «Даллас Старз» в серии с «Вегас Голден Найтс», отметив, что первому не хватает реализации, а второй просто проваливает противостояние.

«Если бы Дадонов забивал все, что у него было в этой серии, «Даллас», мне кажется, уже давно бы ее закончил. Взять хотя бы, вон, какая была игра по счету, пятая, получается. Он там хет-трик мог оформлять уже к концу второго периода. Откуда у него столько моментов, это, конечно, удивительно. Как растворился Павелски, для меня неприятный сюрприз, потому что вот его подставления были бы «Далласу» крайне нужны, когда «Вегас» садится и оставляет единственный вариант с набросами от синей линии. Но Павелски нет. Его двигали в третье звено, потом его Дебур опять зачем-то поднял в первое, и ну его просто как будто нет на площадке. Ключевую свою работу Павелски в этой серии не делает абсолютно», — считает Майков.

В серии первого раунда Кубка Стэнли между «Далласом» и «Вегасом» после шести встреч счет равный – 3-3. Все решится в ночь на 7-е мая по московскому времени.

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