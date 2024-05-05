Глава МИД России Сергей Лавров заявил о «чудовищных» экономических проблемах Европы из-за давления США. Его интервью опубликовано на сайте МИД РФ.

«А из-за океана говорят европейской части континента, давайте лучше покупайте дорогой газ, накажите Россию. Экономические проблемы, навалившиеся сейчас на Европу благодаря тому, что Соединенные Штаты используют ее прежде всего для поддержки Украины и для войны против России, чудовищные», — подчеркнул он.

Лавров напомнил, что немецкое индустриальное чудо опиралось на дешевый трубопроводный российский газ, а потому не может существовать после подрыва «Северных потоков».

«У нас нет сомнений, что это сделано при поддержке, (как минимум), американцев. Тот факт, что они в Совете Безопасности ООН как ужи уходят от вопроса о том, чтобы предоставить какую-то информацию об этом расследовании, лишнее тому подтверждение», — отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что российская сторона оставит двери для диалога «открытыми».

До этого Лавров заявил, что РФ не с кем вести переговоры по Украине.

Ранее Лавров заявил, что Швейцария врет о желании видеть РФ на саммите по Украине.