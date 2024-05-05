Экс-сотрудник швейцарской разведки, полковник Жак Бо заявил, что в западной части Украины активизировалось движение сопротивления. Об этом сообщает YouTube-канал PolitWera.

По словам эксперта, люди больше не хотят воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бо отметил, что, хотя это скрывают средства массовой информации, на западе Украины действует движение сопротивления, которое начало совершать акции против ВСУ. Повстанцы проводят диверсии в тылу украинских войск.

До этого представитель украинской государственной пограничной службы сообщил, что ежедневно 120-150 гражданам Украины отказывают в выезде из страны.

5 мая сообщалось, что в подполье заявили о стрельбе солдат ВСУ друг в друга у Константиновки.

Ранее на Украине признали бегство уклонистов в Молдавию.