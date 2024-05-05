Лавров назвал причину всех мировых проблем

Нарушение устава Организации Объединенных Наций (ООН) странами Запада является причиной всех мировых проблем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийскому телеканалу АТВ.

«Все проблемы современного мира из-за того, что Устав ООН грубо нарушается. Он в полной мере сохраняет свою актуальность, если его применять по-честному, если его применять во всей полноте его принципов и с учетом тесной взаимосвязи между этими принципами», — сказал министр.

Вечером 5 мая Лавров заявил, что швейцарские власти лгут о желании видеть РФ среди участников мирной конференции по Украине. Он добавил, что российская сторона не намерена присоединяться к продвижению так называемой «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Также глава МИД РФ сказал, что французский президент Эммануэль Макрон «дышит пещерной русофобией», пытаясь заполучить лидерство в Европе.

Ранее Лавров оценил возможность начала переговоров РФ, Украины и Запада.