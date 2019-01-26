Google не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУ
Компания Google проигнорировала требование Южного федерального университета (ЮФУ) исключить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка «выдающихся выпускников Ростовского государственного университета». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
Отмечается, что на эту просьбу не последовало никакой реакции.
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«Все в той же стадии, Google на запрос не ответил. Мы писали несколько раз», — сказали в пресс-службе ЮФУ.
Уточняется, что в ответ на обращение сотрудников университета пришел только автоматический отчет о том, что письмо получено и принято к рассмотрению.
Ранее сообщалось, что поисковик Google назвал Чикатило «выдающимся выпускником» РГУ.