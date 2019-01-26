Google не стал убирать Чикатило из списка «выдающихся выпускников» РГУ

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Компания Google проигнорировала требование Южного федерального университета (ЮФУ) исключить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка «выдающихся выпускников Ростовского государственного университета». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

Отмечается, что на эту просьбу не последовало никакой реакции.

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«Все в той же стадии, Google на запрос не ответил. Мы писали несколько раз», — сказали в пресс-службе ЮФУ.

Уточняется, что в ответ на обращение сотрудников университета пришел только автоматический отчет о том, что письмо получено и принято к рассмотрению.

Ранее сообщалось, что поисковик Google назвал Чикатило «выдающимся выпускником» РГУ.